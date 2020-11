Fraser na Sparta-ADO: 'In deze wedstrijden moet je er echt staan, dat hebben ze fantastisch gedaan'

"In het rechterrijtje zit het allemaal heel dicht tegen elkaar aan", vertelt Sparta-trainer Henk Fraser na de 6-0 overwinning op ADO Den Haag. "Het verschil tussen het linker- en rechterrijtje is gewoon aanzienlijk, zo eerlijk moeten we zijn. In deze wedstrijden moet je er echt staan, dat hebben ze fantastisch gedaan."

Door de zege op ADO staat Sparta nu tiende in de eredivisie. Bij de ploeg uit Den Haag zat Gorinchemmer Ruud Brood zondag voor het eerst op de bank. Aleksander Rankovic, die vorig seizoen nog als assistent van Fraser op de bank zat bij Sparta, moest twee weken geleden het veld ruimen als hoofdtrainer.

"Het is een gedreven man, een perfectionist en ook veeleisend", vertelt Fraser over zijn voormalig assistent. "In het begin had de ploeg moeite met zijn benadering, maar later ga je toch merken wat die man betekent. Dus ik kan me wel voorstellen dat spelers zijn ontslag hier en daar meenamen in hun gevoel voor de wedstrijd. Absoluut."

Of Fraser al een appje naar Rankovic heeft gestuurd na de 6-0 zege op ADO bij de eerste wedstrijd van Brood? "Nee, maar dat ga ik natuurlijk wel doen."

Doesburg

Voor de wedstrijd tussen Sparta en ADO was er zondagmiddag een minuut stilte voor de afgelopen week overleden Pim Doesburg. Ook hing er een groot spandoek op de tribune.

"Ik heb natuurlijk een tijd bij Feyenoord gezeten als speler, waar hij keeperstrainer was, en hem meegemaakt bij het Nederlands elftal. Je beseft het eigenlijk pas op het moment dat je afscheid gaat nemen en zijn vrouw tegenkomt na zoveel jaar. Dat is wel zwaar", vertelt Fraser over de dood van de oer-Spartaan.