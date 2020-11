Danny Doesburg over eerbetoon aan overleden vader Pim: 'Weet niet hoe ik Sparta moet bedanken'

Radio Rijnmond Sport stond zondag in het teken van het overlijden van oer-Spartaan Pim Doesburg. De achtvoudig international blies woensdag op 77-jarige leeftijd zijn laatste adem uit. Zowel Sparta als Feyenoord, de clubs waar hij actief was als keeper en keeperstrainer, eerde hem vandaag met een minuut stilte en rouwbanden.

"Namens ons hele gezin: woorden schieten te kort", begint Danny Doesburg. "Wat Sparta qua eerbetoon heeft gedaan, zal ons echt helpen om het verlies te verwerken. Het was zó mooi. Ik weet niet hoe ik de club moet bedanken voor de manier waarop ze dit hebben aangepakt."

De eerste wedstrijd na het overlijden van Pim Doesburg won Sparta overtuigend op Het Kasteel met 6-0 van ADO Den Haag. De laatste keer dat de Spartanen thuis een overwinning boekte met deze uitslag was op 5 april 1978 tegen FC Amsterdam. Doesburg stond toen op doel en keepte zijn 400ste duel. "Dat kan geen toeval zijn", zegt zijn zoon verbaasd.

Fakkels

Ook wil de familie Doesbrug de supporters van Sparta bedanken. "Echt geweldig. Ze stonden van de week met fakkels voor Het Kasteel toen de auto wegreed in de mist. En op het moment dat het weer helder werd, was de auto ook verdwenen. Dat gaf mij een heel mooi en indrukwekkend goed gevoel."

Dat indrukwekkende gevoel heeft Danny vaker gehad de afgelopen week. "Ik heb echt heel veel berichten gehad, maar ik ben er nog niet aan toegekomen om ze allemaal te beantwoorden. We praten echt over duizenden berichten. Wat ik heel mooi vind, is dat iedereen laat blijken dat ze hem een aardige man vonden."

Maandag is de uitvaart in besloten kring. "Zeker in deze tijd is een begrafenis lastig", vertelt de zoon van de oud-doelman van Sparta en PSV. "Na de uitvaart zal hij begraven worden in zijn Crooswijk. Dan ligt hij op een steenworp afstand van zijn zwager waar hij samen een taxibedrijf mee heeft gehad. Die twee zullen elkaar de komende jaren wel gaan steunen. Als familie vinden we dat een heel mooie gedachte."