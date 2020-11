Eigen limoncello, kerstbomen en afhaalpasteitjes; creatieve horeca-ideeën om kerstverlies te compenseren

Hoe de kerstdagen er dit jaar uitzien is nog onduidelijk. Ook voor de Rotterdamse horecaondernemers blijft het spannend. Om toch iets in het laatje te brengen, komen sommigen van hen met creatieve initiatieven.

Zo heeft restaurant Huson in Rotterdam een kerstmarkt met huisgemaakte producten geopend. Eigenaar en chef-kok Mark Wijngen kwam in maart al op het idee, toen hield hij een aardbeienmarkt voor de deur. "Elke dag verkocht ik heel veel bakjes met aardbeien, dus besloten we nu over te gaan op onze eigen kerstmarkt. We verkopen bijvoorbeeld flessen van onze huisgemaakte limoncello, die zijn een groot succes.”



Bar Boca’s in het centrum van de stad heeft zichzelf tot eerste kerstboom verkooppunt gedoopt. Loes van de Kaart deed de marketing voor dit project: "We missen veel hoogtepunten dit jaar, daarom leven we met z’n allen toe naar kerst. We vinden niks leuker dan de kerstboom optuigen en daarom geven we mensen dit jaar de kans dat extra vroeg te doen."

Meesterwerk

Ook chef-kok Jim de Jong besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten, hij heeft de afgelopen maanden zijn paté en croûte (vleespastei in een korst) geperfectioneerd en verkoopt dat nu om mee te nemen in zijn restaurant De Jonge. "Ik wilde vooral iets doen wat ik leuk vond. De paté en croûte wordt wel gezien als meesterwerk in de keuken, dus wilde ik beter worden. Nu heb ik hier veel verschillende soorten in de verkoopt."

Ondanks dat deze initiatieven vindingrijkheid laten zien, compenseert het volgens alle ondernemers niet de inkomsten die ze mislopen als gevolg van de sluiting van de horeca. "Het zorgt vooral voor een goede sfeer en dat iedereen bezig blijft, we hopen zo de wintermaanden door te komen.”, vertelt Loes.