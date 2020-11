Gesloten kroeg trakteert Rotterdamse daklozen op stamppot

Om de coronacrisis door te komen, heeft Bender zijn café De Ooievaar in Delfshaven omgetoverd tot kerstpakkettenwinkel, maar de inkomsten daaruit wegen niet op tegen de verliezen die geleden zijn in de afgelopen maanden. Toch is het voor de kroegeigenaar geen reden om niet te helpen waar hij kan. "Kom op, we hebben het wel over stamppot", zegt hij. "Het kost niet veel, maar nu is een groep daklozen wel geholpen. Die hebben het slechter dan ik."

Bender heeft ook tijdens de eerste lockdown niet stilgezeten. "Toen maakte ik maaltijden voor mensen in de buurt die het moeilijk hadden. Iedereen die het nodig had, kon langskomen voor een warme maaltijd. Als je alleen aan jezelf denkt, komt het nooit goed met de wereld."

Bender heeft in totaal 22 stamppotten afgeleverd bij de nachtopvang van de Nico Adriaans Stichting in Rotterdam-Noord.