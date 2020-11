14-jarig meisje al dagen in levensgevaar na aanrijding, politie zoekt haar iPhone

Een 14-jarig meisje uit Rotterdam ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis, nadat ze donderdagavond werd aangereden door een auto in Rotterdam-West. De politie zegt dat voor haar leven wordt gevreesd.

Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Mathenesserlaan en de G.J. Mulderstraat. De oorzaak is nog onduidelijk. De 41-jarige automobilist die bij de aanrijding betrokken was werd na de aanrijding aangehouden, maar is na verhoor weer vrijgelaten.

Het meisje had een witte iPhone 11 bij zich, waarop persoonlijke foto's en filmpjes staan die belangrijk zijn voor de familie van het slachtoffer. De telefoon is sinds het ongeluk kwijt. De politie doet een oproep op sociale media om de telefoon terug te brengen.