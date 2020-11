Het weer van vandaag: perioden met zon

Vandaag is het mooi weer met zonnige perioden en blijft het overal droog. Het wordt maximaal 10 of 11 graden. De zwakke tot matige zuidwestenwind krimpt later in de middag naar het zuiden.

Vanavond zijn er eerst nog brede opklaringen. Vannacht raakt het vanuit het zuiden bewolkt en nevelig. Het koelt af naar 6 graden aan zee en 3 graden in het oosten van de regio. Er staat een matige en aan zee matig tot vrij krachtige zuidenwind.

Morgen is het grijs en nevelig met lokaal een spat motregen. In de middag kan de zon vanuit het zuiden doorbreken. Het wordt in de middag 10 of 11 graden en de zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 4 of 5.

Vooruitzichten

De komende dagen is er af en toe zon en blijft het droog. Alleen donderdagochtend zorgt een zwak koufront aanvankelijk nog voor wat lichte regen. Het wordt in de middag 10 of 11 graden.

Vanaf vrijdag wordt het kouder en zaterdag wordt het 6 graden. In de nacht en vroege ochtend daalt de temperatuur tegen die tijd tot dichtbij het vriespunt.