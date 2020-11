'Een bakker, stukadoor of toch drugsdealer?' Man heeft wit poeder nog aan handen bij inval

Een melding van drugsoverlast in de Rotterdamse wijk Zevenkamp bleek dit weekend juist, toen agenten daar een woning binnenvielen. Agenten troffen in het huis namelijk niet alleen verdovende middelen aan, maar ook een man van wie de handen onder de witte poeder zaten.

Op een foto van de wijkagenten in Rotterdam-Zevenkamp zijn de geboeide handen, die vermoedelijk onder de drugs zitten, te zien. De agenten spreken van een snelle en soepele actie. "De verdachte had zelfs geen tijd meer om zijn handen te wassen..."

"Ra ra... is het een bakker, stukadoor of toch drugsdealer?", grappen de agenten van de wijk Ommoord op Instagram in een reactie op hun collega's. "Typisch gevalletje witwassen", reageren de agenten uit de Capelse wijk Schollevaar.

De man zit vast. Of de verdachte de bewoner van het huis is, is niet bekend gemaakt. Ook is niet duidelijk om hoeveel drugs het gaat.