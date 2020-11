Robert Maaskant in FC Rijnmond: 'Ik geniet van de bevlogenheid van Dick Advocaat'

Robert Maaskant heeft genoten van het optreden van Dick Advocaat in de wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard, waar hij verbaal zeer aanwezig was na de vroege rode kaart voor de Rotterdammers. Dat zegt de voormalig trainer in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

Feyenoord kwam dit seizoen in zes van de negen eredivisiewedstrijden op achterstand en vijf keer gebeurde dat in het eerste kwartier. Advocaat is die slechte start zijn ploeg wel zat, en dreigde op de persconferentie om spelers die verzaken op de bank te zetten. Robert Maaskant vond dat een goed optreden van de trainer van Feyenoord.

"Ik hou van coaches die zeggen waar het op staat. Natuurlijk neem je af en toe je ploeg in bescherming. Maar dit is recht voor zijn raap, geen gezemel. Direct taalgebruik. Niet praten over een slappe start, maar naar iedereen duidelijk maken hoe het is gegaan. Ik hoop voor Kökcü (die liet zijn man lopen bij de vroege tegengoal red.) dat hij deze waarschuwing, deze raad van een topcoach, ter harte neemt."

De kritiek van de trainer van Feyenoord is volgens Maaskant ook zo terecht, omdat Feyenoord de wedstrijd in Limburg wel wint, maar dat dit meer kracht heeft gekost dan nodig was. "Ik vond de gedrevenheid van Advocaat heel mooi. Dan voel je als trainer de wedstrijd aan."

Er werd ook uitgebreid gesproken over de rode kaart voor Orkun Kökcü, waar de mannen aan tafel het niet allemaal over eens waren. Uiteraard werd er in onze talkshow ook uitgebreid gesproken over Sparta, dat met 6-0 won van ADO Den Haag. "Het kwam ook deels door ADO natuurlijk, zij waren heel matig en afwachtend. Maar ook een keer Sparta dat helemaal los kwam. De schroom viel eraf. Het was een bevrijding voor dat hele elftal, hier waren ze aan toe denk ik," geeft Maaskant de complimenten.

Kijk hieronder de hele aflevering van FC Rijnmond terug:

