Robert Maaskant te gast in FC Rijnmond

Robert Maaskant is maandagmiddag te gast in een nieuwe uitzending van FC Rijnmond. De Schiedamse trainer schuift samen met analyticus Harry van der Laan en Feyenoord-wachter Sinclair Bischop bij presentator Bart Nolles aan.

Uiteraard praat dit gezelschap over het afgelopen voetbalweekend. De mannen blikken terug op de overwinning van Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Na een vroege 1-0 achterstand en rode kaart voor Orkun Kökcü wonnen de Rotterdammers, mede door twee benutte strafschoppen van Steven Berghuis, uiteindelijk nog knap met 1-3.

Ook Sparta won. Op het eigen Kasteel werd, na een schitterend eerbetoon aan de overleden Pim Doesburg, ADO Den Haag op een 6-0 nederlaag getrakteerd. Het team van Henk Fraser is inmiddels opgeklommen naar plek tien.

FC Rijnmond begint maandag rond 17:15 uur en is te volgen via TV Rijnmond, de Rijnmond App, deze website, en via onze livestream op YouTube.