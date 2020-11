Podcast Rijnmond: 'Rode kaart Kökcü was een zegen voor Feyenoord'

In de FC Rijnmond Podcast praten we deze maandag na op een prachtig voetbalweekend voor de Rotterdamse clubs. Ze wonnen alle drie, al had Feyenoord nog de meeste moeite, mede doordat het met tien man kwam te staan bij een 1-0 achterstand tegen Fortuna Sittard.

"Achteraf was die rode kaart voor Kökcü misschien juist wel een zegen voor Feyenoord," zegt Sinclair Bischop. "Want daarna moesten ze wel als een team opereren om die wedstrijd nog over de streep te trekken. In de tweede helft konden ze achteruit leunen en vanuit de tegenstoot spelen, waar ze anders misschien in het mes waren gelopen."

Het gaat in de podcast natuurlijk ook over Sparta en de ruime zege op ADO Den Haag. Dennis van Eersel benoemt het feit dat Lennart Thy zijn draai meer en meer aan het vinden is op Het Kasteel. Letterlijk en figuurlijk. "Het doelpunt dat hij maakte, dat was iets wat we bij Thy in het verleden vaak hebben gezien, maar bij Sparta nog niet. Sinds zijn eerste velddoelpunt tegen RKC lijkt hij los te zijn gekomen."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl