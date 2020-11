Nieuwe Instagram-hotspot? Dit uitkijkplatform torent straks boven Fenixloods II op Katendrecht uit

Nóg een spetterend 360 graden-uitzicht over de stad? Over een tijdje is het mogelijk vanaf de gerenoveerde Fenixloods II op Katendrecht. Een spiraalvormige trap moet bezoekers naar een uitkijkplatform boven het Rotterdamse gebouw leiden. Het Chinese ontwerpbureau MAD architects heeft nu nieuwe beelden naar buiten gebracht van het ontwerp.

De Fenixloodsen uit de jaren '20 waren ooit de grootste loodsen ter wereld. Vanaf de Katendrechtse kades vertrokken miljoenen mensen per boot naar voor hen nieuwe en onbekende bestemmingen over de hele wereld. De renovatie van Fenixloods I is klaar en die van loods II, in de handen van Stichting Droom en Daad, is in volle gang.



Op de eerste verdieping van loods II komt straks het Landverhuizersmuseum. Dat staat in het teken van de massale migratie vanuit Rotterdam. Het museum moet laten zien dat migratie universeel is, of je nu vlucht voor oorlog, armoede, om religieuze redenen of een andere vorm van hoop op een beter leven ergens anders. "We willen die emotie begrijpen en laten zien", zei Wim Pijbes eerder over het aanstaande museum.



Spiraalvormige trappen naar een uitkijkplatform boven de loods vormen een onderdeel van het museum. Die worden ontworpen door MAD Architects in China.

"Van een afstand zien het platform en de trappen eruit als een geheel, maar als het voor je neus staat, is het een sculptuur dat je uitnodigt om te ontdekken", zegt MAD-oprichter Ma Yansong. "Het benadrukt de Europese geschiedenis van migratie vanuit de haven en symboliseert de toekomst van de stad."



De trappen worden gemaakt van roestvrij staal en hout, in contrast met het beton van de originele loods. Het omhoog lopen moet bezoekers laten denken aan het aan boord klimmen van een schip.



Waarom een architectenbureau uit China? Op Katendrecht zat vroeger een grote Chinese gemeenschap, zelfs het allereerste Chinese restaurant in Nederland werd geopend op Katendrecht.