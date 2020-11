Huis van 'Sint' Jolanda bomvol met duizenden cadeautjes voor kinderen in armoede

Elfduizend boekjes, elfduizend chocoladeletters en duizenden andere cadeautjes. Het huis van Jolanda Hoogenboom in Rotterdam-Zuid is momenteel omgetoverd tot het pakhuis van Sint voor Elk Kind, dat dit jaar elfduizend kinderen bij wie thuis geen geld is voor sinterklaascadeautjes blij gaat maken.

De tv in de woonkamer van Jolanda? Die was vorige week niet te zien door alle pakketten. Laat staan dat je überhaupt makkelijk rond kon lopen in huis. "Gelukkig hebben we al wat pakketten kunnen maken en is het grootste deel al de deur uit", vertelt ze maandagochtend aan verslaggever Jacco van Giessen. "Negenduizend pakketten zijn al onderweg naar de gezinnen en ook voedselbanken hebben al cadeautjes gekregen."

Vijftigduizend cadeautjes

Eén pakket bestaat uit een boekje, met een dvd, spelletje of knutselspullen. "In principe krijgen ze allemaal drie cadeautjes, kruidnootjes en een chocoladeletter", zegt Jolanda.

De teller staat dus al gauw op een cadeau of vijftigduizend die moeten worden ingepakt om elfduizend pakketten te kunnen vullen. Ze heeft er in aanloop naar 5 december twee weken voor vrij genomen.

"We beginnen op 1 september en dan is het inpakken, inpakken en inpakken", lacht Jolanda. "De tijdsdruk is hoger nu vanwege corona. Normaal gesproken pak je in met zeven of acht man, nu met twee of drie. Gelukkig heb ik elk jaar een vaste groep om me heen die komt helpen."

Want Sint Jolanda doet dit niet voor het eerst. Al voor de achtste keer slaat ze dit jaar aan het inpakken. "Het eerste jaar begon ik met 2500 pakketten, dat liep op tot tienduizend vorig jaar. Nu gaan we over de elfduizend pakketten heen: ik had elfduizend chocoladeletters besteld, en die zijn allemaal op."

Steeds meer

Dat de pakketten goed terecht komen, weet Jolanda wel zeker. "Veel gaat via de Voedselbank en mensen die een pakket willen aanvragen, moeten een inkomensverklaring insturen. Ik krijg zelfs aanvragen via bewindsvoerders, dan weet ik heus wel dat het goed terecht komt."

De cadeautjes kan Jolanda kopen met donaties van bedrijven. Ook zijn er mensen die elk jaar speelgoed brengen voor deze actie. "Maar we hebben steeds meer centjes nodig, want het wordt steeds groter en het kost wel allemaal geld", legt Jolanda uit.

Maar aan stoppen denkt ze niet. "Ik heb nu het idee dat ik in een pakhuis leef, maar ik heb het ervoor over. Het is drie maanden je leven on hold zetten en denken aan maar één ding: Sint voor Elk Kind. Stel dat er 25 kinderen in een klas zitten en 23 worden overladen met cadeautjes, maar twee kindjes niet: dat mag niet mogen."