Rotterdamse coronapatiënt 'uit lijden verlost' in Duits ziekenhuis, arts gearresteerd

De Nederlandse coronapatiënt, die in een Duits ziekenhuis door een arts zou zijn gedood, is een 47-jarige Rotterdammer. Dat heeft justitie in Duitsland bevestigd.

Andreas B. (44), een narcosearts in Essen, zou twee coronapatiënten die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen medicijnen hebben gegeven waardoor ze overleden. Eerder zou de man hebben gezegd dat hij hen wilde beschermen tegen verder lijden. De andere patiënt is een 50-jarige Duitser.

De arts is vorige week gearresteerd, zo is maandag bekend gemaakt. De Duitse justitie onderzoekt nu alle overlijdens waarbij de arts betrokken was. Actieve euthanasie is in Duitsland verboden.