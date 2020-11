XL-teststraat op Rotterdam Airport: 'We beginnen met 2500 tests per dag'

Op Rotterdam The Hague Airport is maandagmiddag een XL-testlocatie in gebruik genomen. In de straat, die op parkeerterrein 3 te vinden is, kunnen elke dag 2500 coronatests worden afgenomen. Als het nodig is, kan dit nog worden opgeschaald.

"We hebben hier 12 duizend vierkante meter. Zeg maar ruim twee voetbalvelden groot", vertelt Saskia Baas, directeur GGD Rotterdam-Rijnmond.

"We beginnen met 2500 tests per dag, ook om er een beetje in te komen. Tegen de tijd dat alles up and running is, kunnen wij hier naar schatting 10 duizend testen per dag doen."

Baas benadrukt hoe belangrijk het is om voldoende testcapaciteit te hebben. "We hebben het van de zomer gezien toen we tekort kwamen. Toen liepen de wachttijden op. En wij zien natuurlijk het griepseizoen op ons afkomen."

Het testbeleid wordt verruimd. "Het is ook voor mensen zonder klachten die bijvoorbeeld uit de coronamelder app komen of uit het bron- en contactonderzoek. Dus we bereiden ons voor op veel meer testen."

Sneltesten

Niet alleen kunnen mensen bij deze nieuwe XL-teststraat terecht voor de gebruikelijke PCR-test, maar uiteindelijk ook voor een sneltest. "We starten vandaag echt met PCR en we bouwen langzaam de sneltesten op. Die testen zijn toegankelijk voor iedereen. Maar het testbeleid bepaalt welke test iemand krijgt."

De samenwerking met Rotterdam-The Hague airport (RTHA) is volgens Baas heel fijn. "Wij zijn heel blij met de directie van het vliegveld. Zij stelden dit terrein meteen ter beschikking. Wij hebben ontzettend veel medewerking van ze gehad."

Vreemde gewaarwording

"Dit is echt iets heel anders voor ons. Wel een beetje een vreemde gewaarwording. Normaal gesproken staat het hier vol met auto's en nu staat er ineens een testlocatie", vertelt Houdijn Hardenbol van RTHA enthousiast.

"We begrijpen dat dit voor de regio heel erg belangrijk is. En daar dragen we graag ons steentje aan bij."

Hinder van de testlocatie gaan de reizigers voorlopig nog niet ondervinden. "De passagiers staan geparkeerd op P1 en wij staan op P3. Dus we hebben hier nog wel ruimte genoeg. Maar stel dat de luchtvaart zich weer echt ontwikkelt naar hoe het vroeger was dan kunnen ze hier niet parkeren. Dat is wel iets waar we rekening mee houden."

Ahoy

Er komt nog een XL-testlocatie in Rotterdam, bij Ahoy. "Deze week start de bouw", zegt Baas. Binnen een aantal weken moet deze teststraat klaar zijn.