Rotterdams schaatstalent Speijers debuteert op NK Allround met dubbel gevoel

Bijna twee miljoen televisiekijkers maakten afgelopen weekend kennis met het achttienjarige schaatstalent Jesse Speijers uit Rotterdam. Voor het eerst mocht hij een NK Allround rijden. Dat deed hij met dubbele gevoelens. "Mooi dat ik er sta, maar er had meer in gezeten."

Op achtjarige leeftijd bracht z'n moeder hem naar de schaatsbaan in Zoetermeer om te leren schaatsen. Al gauw was Speijers gek van de snelheid en hij richtte zich op shorttrack. Maar de MBO-scholier brak tweemaal zijn been en droomt nu van een succesvolle carrière als langebaanschaatser.

Angst voor grote slagen

Uiteindelijk eindigde Speijers als zestiende van de in totaal twintig deelnemers. En hoewel hij genoot van persoonlijke ritten tegen grote namen als Jan Blokhuizen en Koen Verweij had hij het gevoel dat er meer in had gezeten.

"Het mindere resultaat heeft een beetje met de spanning te maken", vertelt Speijers. "Ook het ijs was anders dan ik gewend ben. Ik train in Breda waar het ijs slechter is. Daardoor ben ik gewend kortere slagen te schaatsen. Hier in Heerenveen is de baan veel beter en kan ik grotere slagen maken. Dat durfde ik niet te doen vandaag, dus vandaar dat het gehoopte resultaat er helaas niet uitkwam."

Ondanks de de zestiende plek vond Speijers het heel mooi om op dit podium te kunnen sporten: "Het heel bijzonder dat ik tegen jongens als Jan Blokhuizen en Koen Verweij mag schaatsen. Dat ik als achttienjarige hier sta en het gelijk tegen zulke namen mag opnemen, vind ik erg gaaf. Je leert om te gaan met spanning en je op die manier voor te bereiden op de wedstrijd."

Bekijk hieronder de reportage met Jesse Speijers, het 18-jarige schaatstalent uit Rotterdam



Hopen op een commercieel team

Hoofddoel dit seizoen is het WK voor junioren, mits dit door gaat. Volgens Speijers zal hij zich met name op de korte afstanden nog moeten verbeteren. Momenteel traint hij bij het talententeam Zuid en hoopt hij om na dit jaar de overstap te maken naar een commercieel team.

"Dat lijkt mij heel mooi. Dan kan ik naar Heerenveen verhuizen in plaats van dat ik uren in de train vanuit Rotterdam naar Breda en Tilburg moet reizen. Dan kan ik mij volledig focussen op het schaatsen. Dat is mijn droomdoel. En daarnaast de Olympische Spelen natuurlijk."

Na de vraag wanneer hij een Olympische medaille om zijn nek heeft, lacht hij voorzichtig en antwoordt hij hoopvol: "Binnen nu en tien jaar."