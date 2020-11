Stevigere poten voor strandtent die ‘verdwijnt’ in zee

Strandclub Zee aan de Brouwersdam bij Ouddorp staat erom bekend: de enorme houten palen waar de zaak boven het zand en water uittorent. Het is een spectaculair gezicht, maar de oorzaak is zorgelijk.

Het strand slaat af en daardoor is steeds meer paal zichtbaar. Eigenaar Lex Traa neemt het zekere voor het onzeker en laat de houten palen nu vervangen voor dikkere, stalen palen die dieper de grond in gaan.

“Het strand is hier opgespoten”, legt hij uit. “Bij de bouw van het paviljoen vier jaar geleden wisten we wel dat het strand ooit zou afslaan, maar het is veel harder gegaan dan van tevoren bedacht was.”



500.000 kubieke meter zand werd er in 2016 opgespoten. Daar zou het strand wel een jaar of tien mee vooruit kunnen, maar er is nog weinig van over. Plek om op je handdoekje te zonnen is er eigenlijk niet meer, ook niet bij laag water. Maar wachten tot Rijkswaterstaat weer gaat opspuiten wil Traa niet. “Soms zit het mee en soms zit het tegen. En met de stalen palen staan we weer vijftig jaar goed.”

Stapelen

Achter de strandtenteigenaar zijn werklui bezig de delen aan elkaar te lassen, waaruit de stalen palen bestaan. De stukken worden als het ware gestapeld. “Vuist op vuist. De palen gaan negen meter de grond in, dus het is niet mogelijk zo’n paal in een stuk onder de zaak te plaatsen, zoveel speling is er niet.”

Wat de werkzaamheden lastiger maakt is dat er volop rekening gehouden moet worden met het getij. “Dat is wel aanpoten”, geeft uitvoerder Thijmen van de Beek toe. “Het lassen van de buispalen kost aardig wat tijd en je moet voor het hoge water wel weer weg zijn met al je spullen.”



Coronasluiting

Het is een flinke klus en dus ook een grote investering voor Van Traa. En dat in een tijd waarin hij ook geen omzet draait vanwege de coronasluiting. “Het komt even allemaal samen nu, maar dat is niet anders. Dit stond al veel langer gepland. We hadden tijdens de werkzaamheden gewoon open kunnen blijven, maar nu hopen we met de kerst open te kunnen. En de planning is ook dat het werk dan klaar is."