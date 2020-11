Sörensen (FvD) tipt Eerdmans en Nanninga als opvolgers Baudet

"Ik kan me goed indenken dat hij ermee stopt. Hij had beter hoogleraar kunnen worden. Of pianist. Hij speelt prachtig Chopin."

Dat zegt voormalig fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, Ronald Sörensen, over de beslissing van Thierry Baudet om niet langer lijsttrekker te zijn van Forum voor Democratie. Bij de komende verkiezingen wil Baudet hooguit nog lijstduwer zijn.

Sörensen, die zich paar jaar geleden - na een periode als PVV-senator - aansloot bij Forum voor Democratie, zegt dat de partij goede opvolgers voor Baudet heeft. "Denk aan Joost Eerdmans of Annabel Nanninga."

Homofobe appjes

Aanleiding voor Baudet om de handdoek in de ring te gooien is de onrust in zijn partij over de jongerenafdeling JFvD. Die is in opspraak geraakt, omdat er opnieuw antisemitisch en homofoob app-verkeer is uitgelekt tussen leden van de jongerentak. Verschillende prominenten, onder wie Kamerlid Theo Hiddema, zouden geëist hebben dat de hele jongerenafdeling wordt opgeheven. Baudet vindt het 'onbegriijpelijk' dat niet eerst een onderzoek naar de jongeren wordt afgewacht en spreekt in zijn tweet van 'trial by media'.

Tekst gaat verder onder de tweet:



Ronald Sörensen wisselde de laatste tijd soms per mail van gedachten van Baudet. Hij wist niet dat de FvD-voorman van plan was op te stappen als lijsttrekker. "Ik was net zo verrast als u."

De voormalige voorman van Leefbaar Rotterdam zegt zelf ook wel te hebben overwogen om een punt achter zijn politieke carrière te zetten. "Thierry was vrij nieuw in de politiek en dat was ik destijds ook. Het is verbijsterend in wat voor wereldje je terechtkomt. Wij hebben destijds alle ellende met Pim (Fortuyn - red) gehad. Alles wat hij deed of zei lag ook onder het vergrootglas van de media. En wat ik zelf zei moest ik ook op een goudschaaltje wegen."

"Ik vind het dapper dat Thierry consequenties heeft verbonden aan deze affaire", vervolgt hij. "Die jongeren had hij er natuurlijk gewoon uit moeten knikkeren. Extreem-rechtse clubjes moet je niet binnen je gelederen willen hebben. Bij Leefbaar Rotterdam hebben we dat destijds ook meegemaakt. Toen zijn er gewoon drie personen uitgebonjourd."

Tekst gaat verder onder de tweet:



Rotterdammer Joost Eerdmans, die nummer vier op de kieslijst van Forum is, is maandagavond onbereikbaar voor commentaar. Sörensen, die wel direct de telefoon heeft opgepakt, praat met een blik op zijn horloge. "Ik moet nu gaan", zegt hij na een aantal statements. "Ik ga een potje bridgen."