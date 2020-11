'Wil je een mooie tuin in het voorjaar? Ga dan nu aan bak'

De tuin is alweer geruime tijd in de herfststand en dat ziet er best saai uit. "Wil dat je die er in het voorjaar weer mooi bij staat dan moet je nu aan de bak", zegt groenexpert, Huib Sneep

Om te beginnen is het aan te raden om iets te doen met afgestorven bladeren die van de bomen zijn gewaaid, zegt Sneep "Gebruik die om de kale grond in je tuin te bedekken. Als je dat doet krijg je in het voorjaar een goed bewerkte grond. Heb je niet genoeg bladeren in je tuin, kijk dan of je houtsnippers kunt vinden. Ook die voorkomen dat je een schrale grond hebt in het voorjaar."

Kleur

Verder is het volgens Sneep goed om te bedenken wat je precies wilt. "Als je van kleur houdt, is het goed om nu al allerlei bollen te planten. Ik ben zelf voorstander van bollen die je maar één keer plant en die zich blijven vermenigvuldigen. Denk aan narcissen, anemonen en sneeuwklokjes. Die geven ieder jaar steeds meer bloemen."

Dat is bij gekweekte tulpen wel anders, zegt Sneep. "Die worden steeds minder als je ze niet goed verzorgt. Het blad moet veel energie krijgen om de bloemexplosie te kunnen geven die je gewend bent van tulpen."

Experimenteren

Verder moet je vooral experimenten. "Gooi een zak bollen in de grond en wacht af wat er gebeurt. Bij narcissen kun je uit wel uit tien soorten kiezen. Als je in het voorjaar al bloemen wilt, dan moet je nu beginnen."

En als je dan toch bezig bent: "Kies dan voor biologische bollen", zegt Sneep. "Dat scheelt een heleboel aan bestrijdingsmiddelen. Dat is de reden waarom ik altijd voor biologisch kies."