Horeca dicht door corona, wat doe je dan? Juist, een restaurant beginnen!

De coronamaatregelen zorgen er al weken voor dat alle horecaondernemers noodgedwongen hun deuren gesloten moeten houden. En wanneer de regels weer gaan veranderen? Niemand die het nog weet. Je zou denken dat een restaurant openen op dit moment geen goed idee is, maar daar denkt niet iedereen zo over.

In de Lloydstraat in Rotterdam opende onlangs het Italiaanse restaurant Trattoria Sophia haar deuren. Nu alleen nog voor afhalen en bezorgen, maar als de regels het weer toelaten ook om gasten te ontvangen. Het pand is eigendom van de Dordtse investeerder Ewald Dudok en hij ging voor het nieuwe project de samenwerking aan met het bekende Rotterdamse horecakoppel Maaike Groenewegen en Frank Huson.

Het stel werkt al jaren in de horeca en had samen twee restaurants. Die zijn inmiddels verkocht, maar dit avontuur ziet Groenewegen, ondanks de coronatijd, positief tegemoet. "Sowieso hebben we wel het idee dat er meer verandering in gaat komen, die positieve hoop hebben we. We wilden gewoon beginnen met op deze manier mensen kennis te laten maken met ons door bezorging en afhalen."

Voorganger ging failliet

"Het is echt heel spannend", verwijst Groenewegen naar restaurant Stroom. Dit bedrijf moest eerder dit jaar de deuren sluiten, nadat de coronacrisis voor een faillissement zorgde. "Je weet nooit precies hoe het gaat lopen, maar ik ben er wel van overtuigd dat het concept dat we hebben bedacht een succes gaat worden als het straks weer mag."

Hoewel nog niet bekend is wanneer de horecaondernemers hun deuren weer mogen openen, gooide de coronacrisis in de aanloop geen roet in het eten zegt Groenewegen. "We hebben het precies hetzelfde gedaan dan wanneer er geen virus was geweest. De verbouwing is ook in dezelfde snelheid gegaan. Als het klaar is dan openen we de deuren, voor zover dag mag. We hopen dat dat half december weer mag."

"Elke dag worden we aangesproken en zijn mensen heel nieuwsgierig en enthousiast over wat er hier gaat gebeuren. Het voelt echt als een heel warm welkom", glimlacht Groenewegen. "We staan dan ook heel erg te popelen om aan de slag te gaan."