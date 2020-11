Na kast voor raam nu boom voor oprit

De rioolkast staat nog steeds voor de woning in Dordrecht

Voor de oprit van de woning is een vak gemaakt waarin een boom geplant wordt...

"Ongelooflijk, maar waar" zeggen bewoners van de Hazelaarlaan in Dordrecht. Pal voor hun oprit wordt een boom geplant. Eerder liet de gemeente al een rioolgemaal met kast voor het huis plaatsen.

Werklieden in de straat, die bezig zijn met de bestrating, bevestigen dat de boom voor de oprit moet komen. In de bestrating is daarvoor een leeg vierkant vlak open gehouden. Ze zeggen te handelen volgens een bouwtekening van de gemeente.

De bewoners kregen eerder ook schetsen van hoe de straat zou worden ingericht. Maar daarbij stond geen boom voor de oprit. "Je kan met een auto straks nog wel langs de boom de oprit op", oordeelt één van de werklui.

Wat ze niet weten is dat er geen parkeerplaatsen in de Hazelaarlaan worden aangelegd en dat de bewoners parkeerruimte moeten creëren op eigen terrein. "En door die boom kan ik alleen mijn eigen auto kwijt", zegt de bewoonster.

Straks ook bushalte of glasbak

"Straks komen ze hier ook nog een bushalte of een glasbak neerzetten", zegt ze schertsend. Maar het huilen staat haar inmiddels nader dan het lachen. "Wat moet ik hier nou nog tegen doen? Het lijkt wel of ze dit expres doen, omdat ik die kast voor mijn huis weg wil hebben."

Bijna twee jaar geleden kwam de familie er wonen en ontdekte de kast in de voortuin. Wethouder Marco Stam beloofde het ding te laten weghalen. De bewoonster kreeg dat zwart op wit, maar de gemeente kwam daarop terug.

In plaats daarvan zouden de bewoners een schadevergoeding krijgen en zou de kast vervangen worden door een lager exemplaar. Dat is nog niet gebeurd.

Wanneer de boom geplaatst wordt is niet bekend.