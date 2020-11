Actrice Corrie van Gorp overleden

In haar slaap is zondag comédienne Corrie van Gorp overleden. Dat heeft haar familie maandag bekendgemaakt.

Van Gorp, geboren op 30 juni 1942 in Rotterdam, werd in de jaren zeventig en tachtig vooral bekend door de revues met André van Duin. Daarin speelde ze onder anderen het typetje mevrouw De Bok.



Ook scoorde ze regelmatig een carnavalshit, zoals 'Zo slank zijn als je dochter' en 'Alie van de wegenwacht'.

Twee jaar geleden organiseerde cabaretier Richard Groenendijk nog een groot eerbetoon aan Corrie van Gorp in het Oude Luxor in Rotterdam.

Corrie van Gorp leidde de laatste jaren een teruggetrokken bestaan. "Een leven in de schijnwerpers zou ze niet meer aankunnen", zei Groenendijk in 2018 over haar. "Maar ze blijft een gangmaker, een positief ingesteld mens."