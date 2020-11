Wek- en weerbericht: dinsdag 24 november

Eerst het weer: Vanochtend is er veel bewolking en blijft het droog. In de loop van de middag komt de zon vanuit het zuiden vaker tevoorschijn. Bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind wordt het 10 of 11 graden.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. De minimumtemperatuur varieert van 3 graden in het oosten van de regio tot 6 graden langs de kust. De zuidenwind waait zwak tot matig en aan zee vrij krachtig.

Het nieuws van maandagavond

- Actrice en comédienne Corrie van Gorp is op 78-jarige leeftijd overleden. De geboren Rotterdamse werd in de jaren zeventig en tachtig vooral bekend door de revues met André van Duin. Cabaretier Richard Groenendijk organiseerde twee jaar geleden nog een groot eerbetoon aan haar in het Oude Luxor in Rotterdam.

- Thierry Baudet, partijleider van Forum voor Democratie, heeft besloten niet langer lijsttrekker te zijn van de partij. Maar volgens Ronald Sörensen, voormalig fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, heeft de partij goede opvolgers : "Denk aan Joost Eerdmans of Annabel Nanninga."

Dit kun je vandaag verwachten

- In de rechtbank in Rotterdam is dinsdag de inhoudelijke behandeling van een moord op de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen. Een toen 64-jarige Rotterdammer werd beschoten terwijl hij in een auto zat. Hij overleed een week later aan zijn verwondingen. Vier verdachten staan terecht.

- Voor de rechtbank in Den Haag begint dinsdag de rechtszaak tegen twee Amsterdammers, die worden verdacht van het doodsteken van de 19-jarige Cennethson Janga uit Rotterdam. Dat gebeurde in augustus op de pier in Scheveningen.

- Dinsdagavond staat de hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan van Feyenoord City op de agenda. Dit biedt indieners van zienswijzen over onder meer de financiële uitvoerbaarheid, locatiekeuze van een nieuw stadion en effecten op de omgeving de mogelijkheid om die mondeling toe te lichten en te reageren op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Op 17 december wordt in de gemeenteraad een definitief besluit genomen over het bestemmingsplan Feyenoord City.

- De Dordtse scheidsrechter Danny Makkelie is aangesteld om dinsdagavond de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en RB Leipzig te fluiten. Die wedstrijd begint om 21:00 uur.

