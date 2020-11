Ondernemers uitgaanssector blij met oproep aan Rijk voor meer steun

Ondernemers uit de uitgaanssector zijn blij met de oproep van de Rotterdamse wethouder Kasmi voor meer steun voor het uitgaansleven. Rotterdam vraagt samen met de stadsbesturen van Amsterdam en Utrecht om meer hulp van het Rijk, omdat de uitgaanssector zwaar is geraakt. In het tweede steunpakket van het Rijk is 12 miljoen euro beschikbaar voor de Rotterdamse culturele sector en Kasmi wil kijken hoe hij hiermee ook nadrukkelijk het nachtleven kan steunen. Maar ook wordt gepleit voor meer aandacht en erkenning vanuit het Rijk voor 'de nacht'.

Al vanaf het begin van de corona-uitbraak zijn de bedrijven gesloten en hebben de werknemers geen inkomsten. Rotterdam heeft al eerder bij de landelijke overheid gelobbyd voor steun, maar nu dus ook in het openbaar.

De boodschap aan het Rijk is volgens wethouder Said Kasmi heel duidelijk: "Heb aandacht voor deze sector, omdat het gaat over een heel specifieke sector, waar de regelingen die er nu zijn niet voldoende voor zijn. Het is ook de sector die keihard geraakt is, omdat de bedrijven sinds maart gesloten zijn en zij dus geen inkomsten hebben. En als ze weer open kunnen, moeten we nadenken op welke manier we dat het beste kunnen doen."

Dj-apparatuur verkopen

In een zijzaal van de Rotterdamse Bar Boing is een club gehuisvest. Sinds het begin van de corona-uitbraak is het er leeg en donker. Eigenaar Kris de Leeuw: "Na de eerste golf zijn er met inachtneming van de coronaregels nog wel wat bijeenkomsten geweest. In oktober hebben we een soort 'zitfeesten' kunnen doen: mensen zaten op anderhalve meter afstand en er zat ook een dj bij. Maar zelfs dat mocht uiteindelijk niet meer."

Op de vraag wat deze situatie betekent voor een ondernemer is De Leeuw duidelijk. "Er komt zo iemand kijken voor de apparaten waarmee de dj’s draaien. Die gaan we verkopen. We hebben het geld gewoon nodig. We hebben helemaal niets meer. De volgende stap is dat we de rest ook verkopen en de laatste stap is dat we er helemaal mee stoppen."

Hoe lang hij het financieel nog kan volhouden hangt van veel zaken af. "Bijvoorbeeld of we de volledige huur moeten betalen, of dat we nog steun krijgen van de overheid en de gemeente."

Nieuwe steun onderweg

Wethouder Kasmi heeft daarover goed nieuws. Er komt een tweede steunpakket van het Rijk aan, in totaal zo’n 150 miljoen euro voor het hele land. Voor Rotterdam is dan een bedrag van 12 miljoen euro voor de culturele sector beschikbaar. Het stadsbestuur heeft besloten dat een deel hiervan voor de uitgaanssector is. Hoeveel precies is nog niet bekend.

"Ik vind het al wat dat er überhaupt gesproken wordt over nachtcultuur", zegt De Leeuw. "Tot op heden zijn we altijd overgeslagen en ging het alleen maar over de cultuursector, de gevestigde instellingen. Maar dit is net zo goed cultuur. Dat roepen we al heel lang."



De eigenaar van de club is blij dat er wat gaat gebeuren, maar hij denkt wel dat het helaas niet genoeg zal zijn. Dat denkt ook Thys Boer. Hij is initiatiefnemer van adviesraad N8W8 R'dam, een onafhankelijke raad die zowel gemeente als ondernemers voorziet van gevraagd en ongevraagd advies voor een beter nachtleven.

"De nood is gigantisch hoog bij de ondernemers in Rotterdam. Tachtig procent is op dit moment kunstmatig in leven. Zij zijn gestopt met het betalen van de huur", vertelt hij. "Het meeste personeel is naar huis gestuurd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar ze kunnen niet verder snijden in de kosten. Dat is alles wat ze nu kunnen doen. Ze moeten hopen op betere tijden, of op steun."

Die steun is volgens Boer gerechtvaardigd. "Het is de enige sector die honderd procent omzetverlies heeft."