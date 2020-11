Stank na lozing gasolie bij Hardinxveld-Giessendam

Rijkswaterstaat is sinds maandagavond druk met de gevolgen van een lozing van gasolie op het water bij Hardinxveld-Giessendam. Omwonenden van een haven bij de Rivierdijk klaagden maandagavond over stankoverlast.

De eerste meldingen kwamen rond 19:00 uur. De bron was moeilijk te achterhalen omdat het donker was. Ook de hoeveelheid gasolie is niet vast te stellen. Een gespecialiseerd bedrijf is dinsdagmorgen bezig om de stof op te ruimen, aldus Rijkswaterstaat.

Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kwamen uit de omgeving van de Rivierdijk en de Sluisweg klachten over een olieachtige lucht.

tweet:https://twitter.com/GZW_Arco/status/1331103083796045824]