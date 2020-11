Richard Groenendijk: 'Corrie van Gorp was een van de laatste iconen van de oude stempel in ons vak'

"Het is vreselijk. Ze was een van de laatste iconen van de oude stempel in ons vak. Een lieve, vrolijke en zeer bescheiden vrouw." Dat zegt cabaretier Richard Groenendijk over Corrie van Gorp. De Rotterdamse comédienne overleed dit weekeinde op 78-jarige leeftijd.

Van Gorp, geboren op 30 juni 1942 in Rotterdam, werd in de jaren zeventig en tachtig vooral bekend door de revues met André van Duin. Daarin speelde ze onder andere het typetje mevrouw De Bok. Groenendijk organiseerde nog een groot eerbetoon aan Van Gorp, twee jaar geleden in het Oude Luxor in Rotterdam.



"Ze heeft nooit een waardig afscheid gehad, ze was ineens gestopt", vertelt Groenendijk over zijn plan van destijds voor een eerbetoon. "Toen het Oude Luxor honderd jaar bestond, had Paul de Leeuw geregeld dat ze nog één keer zou optreden. We deelden toen een kleedkamer en ze vertelde toen dat ze nooit afscheid had genomen en dat dat haar verdriet had gedaan."

Het zaadje was toen al gauw geplant. "Ik vind dat we in Nederland goed zijn in het afschrijven van oudere artiesten. Heel anders dan in Amerika bijvoorbeeld, waar mensen tot op latere leeftijd aanzien blijven houden. Ik vond dat er wat moest gebeuren en zo is het gegaan."

Van Gorp was actrice, zangeres maar ook ballerina. Een werkpaard, waar volle werkweken van 's ochtends tv-opnames en 's avonds een theatervoorstelling geen uitzondering waren. Zelf was ze het meest te spreken over haar jaren met André van Duin, vertelt Groenendijk. "Dat heeft ze met zoveel plezier gedaan. De laatste jaren waren zwaar voor haar, want het ging privé slechter met haar. Maar ze heeft vreselijk met hem gelachen."

De outfit van 'Mevrouw De Bok' heeft een blijvende plaats gekregen in de foyer van het Oude Luxor. "Dat staat daar op de eerste etage, met haar geboortedatum. Helaas moet daar nu een sterfdatum bijkomen."