Simpele trucs om energierekening met paar tientjes omlaag te krijgen

Klanten van de Voedselbank Rotterdam kunnen deze week iets extra's verwachten in hun pakket levensmiddelen. Er zit een tasje in met tips om de energierekening omlaag te krijgen. En dat kan zomaar een paar tientjes per maand schelen. "Van de vaste lasten is de energierekening de enige die variabel is en die je zelf kan beïnvloeden", zegt Erica Meijerink van de Energiebank Rotterdam.

De klanten van de Voedselbank kunnen zich bij de Energiebank aanmelden voor een gratis energiecoach. Die komt thuis langs en bespreekt hoe gezinnen bewuster met energie kunnen omspringen. "Het gaat om hele praktische en kleine dingen, zoals radiatorfolie, led-lampen en brievenbusborstels", vertelt energiecoach Erica. Een led-lamp brandt 35-duizend uur langer dan een gloeilamp en is daarmee 85 procent zuiniger.



Deze besparing had ik niet verwacht. Ik dacht: 'het zal wel' Meneer Brands

Meneer Brands woont in een flatje in het Lage Land in Rotterdam-Oost. Hij heeft al een energiecoach over de vloer gehad. "Ik heb nieuwe radiatorknoppen, alle lampen vervangen door led en een besparende douchekop", vertelt hij. Dat scheelt 200 euro per jaar. Een aangename verrassing voor de 79-jarige Rotterdammer. "Dat had ik niet verwacht. Toen die energiecoach langskwam dacht ik: 'het zal wel'. Maar later ging ik erover nadenken."

De tekst gaat verder onder de afbeelding



Volgens de Energiebank kan meneer Brands nog meer besparen met een paar eenvoudige trucs. "Deuren sluiten, de bank niet voor de verwarming zetten, kachel uit een uur voor het naar bed gaan, een plaid op de bank, pantoffels aan, trui aan. Dat kan allemaal schelen", vertelt energiecoach Erica.



Het zijn hele kleine en praktische dingen waarmee je zelf de energierekening kan beïnvloeden energiecoach Erica

Van het gas af, zonnepanelen, warmtepompen. Je hebt veel geld nodig om deze duurzame investeringen te doen. De Energiebank wil juist duidelijk maken dat je geen geld nodig hebt om te besparen en zo duurzaam bezig te zijn. "Dit gaat over hele kleinschalige maatregelen die je zelf kan beïnvloeden. Niets over zonnepanelen, niets over warmtepompen", zegt de energiecoach daarover.

De tekst gaat verder onder de afbeelding



De inhoud van het bespaartasje van de Energiebank

Afhankelijk van de woning en gezinssamenstelling kan het een paar tientjes per maand schelen. Alle achttienhonderd klanten van de Voedselbank in Rotterdam kunnen bellen voor een afspraak met een energiecoach. "Ze zijn allemaal van harte welkom en dan gaan we samen kijken hoe de centen in de portemonnee te houden", zegt energiecoach Erica.

Bekijk de reportage hoe simpel het is om de energierekening omlaag te krijgen