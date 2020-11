Podcast Sparta: over het prachtige weekend van Doesburg en het luxeprobleem van Fraser

Sparta won met 6-0 van ADO Den Haag. Een uitslag die voor het laatste te zien was op Het Kasteel in 1978. Pim Doesburg stond toen nog onder de lat. "Het was het Pim Doesburg-weekend, zaterdag was er een mooi sereen herdenkingsmoment voor Doesburg. Netjes op anderhalve meter," vertelt Ruud van Os. "De supporters begeleidden de familie met rode fakkels, dat heeft diepe indruk gemaakt op de familie. En een dag later was er die geweldige overwinning op ADO. "

Henk Fraser heeft iedereen fit bij Sparta en iedereen lijkt ook in vorm zijn, getuige de eclatante zege op - een weliswaar uitermate zwak - ADO Den Haag. "Een luxeprobleem," zegt Sinclair Bischop. "De belangrijkste taak voor Fraser is om die keuzes te maken en iedereen tevreden te houden."

