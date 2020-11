Verdachte steekpartij waarbij Rotterdamse 'Chuchu' (19) omkwam: 'Ik heb niemand vermoord'

Twee verdachten die vastzitten voor de fatale steekpartij op de Pier in Scheveningen waarbij in augustus de 19-jarige Cennethson 'Chuchu' Janga uit Rotterdam omkwam, zeggen hem niet te hebben neergestoken. Maar de twee blijven wel langer vastzitten, oordeelde de rechter dinsdag in de rechtbank in Den Haag.

"Ik heb niemand vermoord. Ik vind het heel erg wat er is gebeurd", zegt verdachte Darrel L. uit Amsterdam. En ook plaatsgenoot Roan W. ontkent: "Ik ging naar Scheveningen om te chillen en had geen mes bij me. Ik ging niet voor een confrontatie. Het zijn allemaal aannames van de officier."

De 19-jarige Rotterdammer werd op 10 augustus neergestoken op de Pier in Scheveningen. Hij overleed niet veel later. De twee Amsterdammers werden diezelfde week opgepakt.



Het geweld had te maken met een ruzie tussen groepen Amsterdammers en Rotterdammers. Op sociale media circuleerden verhalen dat Chuchu aanhanger zou zijn van een Rotterdamse drillgroep, maar zijn zus zei in september al dat daar niets van waar is.



De advocaat van verdachte Roan W. zegt dinsdag in de rechtbank dat de confrontatie die uiteindelijk tot de fatale steekpartij leidde, van Rotterdamse zijde kwam. Hij pleit dat W. vrij komt. "Hij had geen mes bij zich. Daar is ook geen bewijs voor", zegt advocaat Mühren.

Camerabeelden geven geen volledige duidelijkheid over wat zich op de Scheveningse Pier heeft afgespeeld. Op een mes is wel het bloed van het slachtoffer en dna van minstens één van de verdachten aangetroffen.

Rapliedjes

De advocaat van verdachte Darrel L. zegt, net als de verdachte zelf, dat zijn cliënt naar Scheveningen ging om te chillen. "Het was een mooie dag. Als je wil vechten ga je niet met drie man tegen een grote groep", aldus advocaat Roethof. Hij stelt dat niet te bewijzen valt of L. schuldig is aan doodslag of moord. "Iemand heeft het slachtoffer gestoken, klopt! Maar wie? Er zijn twee wonden: een zwaar en een lichter. Wie heeft wat toegebracht?"

L. zit vast in een gevangenis in de regio, tussen Rotterdammers. "Zijn leven is daar een hel", zegt de advocaat. "Er worden rapliedjes gemaakt over wat er met hem zou moeten gebeuren."

De rechter concludeert dinsdag dat de verdachten vast blijven zitten, omdat er een "stevige verdenking is dat de betrokken zijn bij de dood van Chuchu".

Andere verdachten

Voor de steekpartij werd in augustus ook de 17-jarige Rotterdamse rapper Blacka opgepakt, omdat hij ruzie had met een van de verdachten. Hij mocht vanaf 1 oktober zijn proces in vrijheid afwachten.

Naar een 20-jarige Amsterdammer die mogelijk betrokken zou zijn, wordt nog gezocht.