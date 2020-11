Barendrechter Lennart van der Linden tijdelijk voorzitter FvD na terugtrekken Baudet

Barendrechter Van der Linden is fractievoorzitter van Echt voor Barendrecht, de enige oppositiepartij van Barendrecht. Baudet trok zich terug als lijsttrekker en nu ook als partijvoorzitter nadat de jongerenpartij van FvD opnieuw in opspraak kwam vanwege racistische, antisemitische en homofobe groepschats, waarin leden sympathie toonden voor het nationaalsocialisme.

Prominente FvD'ers vonden dat Baudet en Freek Jansen, de leider van de jongerenafdeling, te weinig actie ondernamen tegen die appgroepen en de extremistische opvattingen onder de jeugdige leden. Baudet zei in een verklaring dat er sprake is van 'trial by media' en had liever het interne onderzoek afgewacht voor hij conclusies wilden trekken.

Echt voor Barendrecht

Naast tijdelijk voorzitter van FvD is Lennart van der Linden ook leider van Echt voor Barendrecht. Die partij won in 2018 veel zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar kwam uiteindelijk als enige lokale partij niet in de coalitie.

In dat schuitje zat ook Joost Eerdmans, de toenmalig voorman van Leefbaar Rotterdam. Ook hij kreeg veel stemmen, maar kwam uiteindelijk niet in de coalitie. Eerdmans is nu nummer 4 op de kandidatenlijst voor FvD.