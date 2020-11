Is dit dé oplossing tegen blauwalg in de Kralingse Plas?

Net als Sinterklaas, Pasen en Kerstmis is ook dit elk jaar een terugkerend thema: blauwalg in de Kralingse Plas. De gemeente Rotterdam gaat ieder jaar opnieuw de strijd aan met het organisme, maar keer op keer keert het terug. Aanpassingen aan de Kralingse Verlaat, een kleine schutsluis naar de Kralingse Plas, moet nu écht uitkomst gaan bieden.

Blauwalgen komen voor in zoet water en leven van licht en voedingsstoffen in het water, zoals fosfaat. Een overmatige groei van blauwalgen toont aan dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit. Zwemmen in water waar het in zit, wordt dan ook afgeraden: blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken.



De gemeente gaat het probleem nu aanpakken bij één van de bronnen: fosfaat. Die voedingsstof komt onder meer vanaf De Boezem via de sluis de Kralingse Plas in. Jaarlijks wordt de sluis namelijk tweeduizend keer gebruikt en is zo verantwoordelijk voor zo'n dertig procent van alle fosfaten die in de Plas terecht komen.

"Wat we nu gaan doen, is een pijp die normaliter wordt gebruikt om te veel water uit de Plas naar de Boezem toe te pompen, gebruiken om de sluis te vullen met alleen water uit de Plas", legt Jef Pfaff van de gemeente Rotterdam uit. "Dit betekent dat er telkens alleen maar water uit de Plas in de sluis komt en weer terug in de Plas gaat." Dit scheelt per schutting, oftewel per boot die door de sluis vaart, 150.000 liter water.

Op deze manier komt er via de sluis dus geen voedselrijk water meer de Plas in. "Maar dat wil niet zeggen dat er straks geen blauwalg meer is", waarschuwt Pfaff. "Maar het scheelt al wel heel veel in de fosfaten en daardoor de alg-aangroei."

Volgens Pfaff wordt het met deze eerste aanpassing aan de sluis 'dweilen met de kraan dicht'. "Er zijn ook nog andere pijpleidingen en gemalen waardoor fosfaten in de Plas terecht komen. Maar 2021 wordt een belangrijk jaar en dan gaan we meer van dit soort 'kranen' dichtzetten. Punt twee is dat in de Plas ook veel fosfaat zit door uitwerpselen van dieren en door blad. Ik ga dus niet zeggen dat er komend jaar al meteen geen blauwalg meer is, maar het is een goed begin."

Deze uitvinding is niet de eerste stap in de strijd tegen blauwalg. De plannen voor de aanpassingen aan de leidingen om de fosfaattoevoer te stoppen, bestonden volgens Pfaff al langer. "We hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan, ook in samenwerking met bijvoorbeeld de Universiteit van Wageningen. Al die kennis gaan we hier toepassen. Het is goed onderbouwd, dus we weten wat we doen."