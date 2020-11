'Nog tientallen patiënten in Erasmus MC die in principe geen ziekenhuiszorg nodig hebben'

Nog zo'n veertig patiënten liggen momenteel in het Erasmus MC in Rotterdam, terwijl zij in principe de ziekenhuiszorg niet nodig hebben. Dat zegt longarts Joachim Aerts. Hij deed vorige week een oproep aan mensen om hun herstellende ouders die nu nog in het ziekenhuis liggen in huis te nemen, om zo bedden vrij te maken voor andere patiënten.

De oproep van de longarts maakte nogal wat los. Uit een rondvraag van Rijnmond bleken verschillende reacties: De één zei zonder twijfel zijn ouders in huis te nemen om bedden vrij te maken, maar anderen zagen het als een te grote belasting of vroegen zich af of ze wel de juiste zorg zouden kunnen geven.



Ook bij Aerts stroomden de reacties binnen. "Waaronder een groep mensen die hun schoonmoeder wel bij mij wilde stallen", lacht hij. "Maar zonder het in het lachwekkende te trekken: ik denk dat we de enorme inzet van mensen als mantelzorgers nu enorm hard nodig hebben om de zorg te ontlasten en om mensen te ondersteunen."

Hoewel het Erasmus MC altijd al kan rekenen op een grote groep vrijwilligers die mensen op weg helpt of op afdelingen bijspringt, blijven er problemen. "Door opnamestops, ook in verzorgingshuizen, door veel ziekteverzuim en door veel patiënten die in het ziekenhuis liggen maar daar eigenlijk niet hoeven te liggen. Dat verstopt de reguliere zorg. Het gaat dan niet alleen om coronapatiënten, maar ook om mensen zonder corona in het ziekenhuis die niet goed kunnen doorstromen."



Mensen die hun ouders in huis nemen, hoeven niet bang te zijn dat ze er helemaal alleen voor staan. "Mensen kunnen nog steeds ondersteuning van thuiszorg krijgen. Maar als het zo kan zijn dat ze bijvoorbeeld 's ochtends professionele hulp krijgen en 's avonds kunnen de kinderen het overnemen... dan heb je nog steeds deskundig toezicht waarvan je kan leren, maar dan hoeft in de avond de verpleegkundige niet per se langs te komen en die kan zo iemand anders helpen. We kijken hoe we het met elkaar het best kunnen vormgeven."

Aerts merkt sinds zijn oproep wel dat er meer begrip is voor deze situatie en voor het belang om vrije bedden te creëren. "Thuiszorg kan ook niet in alle situaties, want er zijn ook mensen die bepaalde zorg nodig hebben die je thuis niet kan geven. Maar wat je dan wel kan doen, is bijspringen op de zorglocatie", zegt de longarts.

Sinds de oproep zijn nog geen tientallen bedden vrijgekomen, zegt Aerts. "Het probleem is nog even prangend."