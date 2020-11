Hamza kan 'zijn' kippen bezoeken in Drenthe

Garagehouder Hamza Karaman uit Rotterdam-Zuid heeft een uitnodiging gekregen om zijn gevleugelde vrienden te gaan bezoeken in Drenthe. De ongewenste Kuip-kippen werden vorige week gevangen en zijn overgebracht naar Akka's Stadsboerderij in Emmen (Drenthe), tot groot verdriet van de garagehouder.

De uitnodiging komt niet alleen van Akka's Ganzenparadijs (de uiteindelijke plek van de dieren), maar ook van het Comité Dierennoodhulp en Zwerfkip en Zo. De organisaties willen dat Hamza met eigen ogen ziet dat de hennen en hanen niet gedood zijn, maar het juist heel goed maken.

Hamza was vorige week verbolgen over het feit dat alle kippen weg werden gehaald. "Ze horen er gewoon bij. Als ze koekelekoe doen, is dat gewoon leuk om te horen", zei hij. Hamza is zelfs van plan om zélf kippen te houden bij de garage, nu de dieren weggehaald zijn. "Geen probleem, ik koop er twee en over drie maanden zijn er weer vijftig. Kost maar vijf euro, een kippetje."

De dierenorganisaties gaan graag met de garagehouder in gesprek hoe hij op een verantwoorde manier zélf kippen kan houden bij zijn bedrijf aan het Boterdiep.

Volgens het Comité Dierennoodhulp was Hamza blij met de uitnodiging om op bezoek te komen. De dieren zitten vanwege heersende vogelgriep nu nog even in een afgesloten ren in Akka's Stadsboerderij in Emmen, maar zullen later worden overgebracht naar Akka's Ganzenparadijs in Dalen.

"Hij was blij te horen dat de kippen nog leven, en wij zijn blij dat Hamza al die tijd de kippen heeft gevoerd", zegt Sandra van der Werd. "We hopen niet dat nu meer mensen kippen gaan dumpen, want meestal loopt dat slecht af voor de dieren."