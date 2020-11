Advocaat verwacht in Rusland een lastige wedstrijd voor Feyenoord: 'Wat een goed resultaat is, kun je pas na afloop zeggen'

Dick Advocaat koestert warme herinneringen aan zijn tijd in Rusland. De huidige trainer van Feyenoord was eerder bondscoach van Rusland en won als trainer met Zenit Sint-Petersburg in 2008 de UEFA Cup. Toch wordt dat aanstaande donderdag terzijde geschoven als Feyenoord in de Europa League aantreedt tegen CSKA Moskou.

Begin november won Feyenoord in De Kuip met 3-1 van CSKA Moskou, door doelpunten van Lutsharel Geertruida, Orkun Kökcü en Ridgeciano Haps. Toch denkt Advocaat dat het niet makkelijk zal worden in Moskou. "Als je Europees speelt, dan moet je een prestatie leveren. Zeker tegen deze ploeg, want het wordt een lastige wedstrijd."

Feyenoord mist in Rusland in ieder geval Leroy Fer, Ridgeciano Haps, Luis Sinisterra, Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Christian Conteh, Robert Bozenik en Sven van Beek. Uros Spajic keert wel weer terug bij de selectie. Na het duel met Fortuna Sittard is Jens Toornstra een vraagteken voor het Europese duel. Hij heeft last van zijn hamstring en trainde apart, maar reist wel mee naar Rusland.



Goed resultaat

"Wat een goed resultaat is, kun je pas na afloop zeggen. Maar we gaan wel voor de overwinning", zegt Advocaat. "Maar soms is een gelijkspel ook goed. Een begin als tegen Fortuna kan niet, zeker niet tegen CSKA. Dat is individueel een veel betere ploeg. We moeten net zo staan als in de thuiswedstrijd, want zij zullen na de eerste wedstrijd ook wat angst voor ons hebben."

Toch denkt Advocaat dat de Russen iets anders zullen spelen dan tijdens de wedstrijd in Rotterdam. "CSKA zal thuis hoger druk zetten dan in de heenwedstrijd. Thuis speelden wij met hoge druk, maar kregen zij wel wat kansen. We moeten nu dichter bij elkaar spelen en de ruimtes klein maken."



Wedstrijd met publiek

Feyenoord vertrekt dinsdag naar Moskou en traint woensdag waarschijnlijk in de VEB Arena, het stadion van CSKA Moskou. Die trainingslocatie kan door de weersomstandigheden nog wijzigen. In Nederland zorgen de coronamaatregelen ervoor dat er nog altijd geen publiek bij wedstrijden aanwezig kan zijn, maar in Rusland is dat anders. Daar mogen de stadions voor dertig procent gevuld zijn met supporters.

Dat betekent dat er in Moskou bij het duel tussen CSKA en Feyenoord 9000 supporters aanwezig zullen zijn. Ook de weersomstandigheden zullen van invloed zijn op het spel. De voorspellingen laten zien dat de temperatuur donderdagavond rond het vriespunt ligt, met 70% kans op sneeuw. "Mooi toch", gniffelt Advocaat.

De wedstrijd tussen CSKA Moskou en Feyenoord begint donderdag om 18:55 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond Sport.