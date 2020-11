Joost Eerdmans beschikbaar als lijsttrekker voor Forum voor Democratie

"Ik zou de kar met veel plezier en met veel ambitie trekken", zegt de huidige fractievoorzitter voor Leefbaar Rotterdam. Hij benadrukt dat er in de partij meer goede kandidaten zitten.

Hoe Forum op zoek gaat naar de nieuwe lijsttrekker is nog niet bekend. Komt er een verkiezing of schuiven de leden en het bestuur iemand naar voren? De partij heeft daar nog niets over besloten.

Eerdmans denkt dat de problemen van deze week de partij niet meer in de weg zitten bij de Tweede Kamerverkiezingen. "Als we genoeg doorzetten, dan ligt er een mooie score in het verschiet".

Thierry Baudet is opgestapt als lijsttrekker en later ook als partijvoorzitter, na kritiek op de manier waarop hij met extreemrechtse jongeren binnen de partij omgaat. Eerdmans, die op nummer vier van de kandidatenlijst van Forum staat, zegt niets te maken te willen hebben met deze denkbeelden. Als er niet was ingegrepen, had Eerdmans uiteindelijk zelf willen opstappen.

Voor de vergadering in Amsterdam, waar Thierry Baudet uiteindelijk zijn aftreden bekend maakte, heeft Joost Eerdmans hem nog aan de lijn gehad. Dat Baudet uiteindelijk zelf is opgestapt kwam voor hem en anderen als een verrassing.

Eerdmans vindt het goed dat Baudet nog wel bij de partij betrokken blijft.