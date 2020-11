WK shorttrack verhuist van Rotterdam Ahoy naar Dordrecht

Het wereldkampioenschap shorttrack vindt volgend jaar plaats in Dordrecht. Het evenement stond aanvankelijk gepland in Rotterdam Ahoy. De beslissing over een verhuizing hing al een tijdje in de lucht en na overleg de betrokken partijen is de knoop nu definitief doorgehakt.

De ISU, de internationale schaatsbond, meldt dat de beslissing om te verhuizen te maken heeft met de volle agenda, waardoor het nu voor sporters van andere continenten beter op elkaar aansluit.

Door de verhuizing naar de Sportboulevard Dordrecht is er ook duidelijkheid voor de schaatsers van de deelnemende landen. In aanloop naar de Winterspelen in Beijing in 2022 weten de sporters door deze beslissing dat het belangrijkste evenement van komend jaar voorlopig doorgaat.

Het WK staat nu op de agenda van 5 tot en met 7 maart. Daarmee is het toernooi ook een week vervroegd. In verband met de coronacrisis zal er zeer waarschijnlijk geen publiek aanwezig zijn in Dordrecht, hoewel de organisatie hoop houdt een beperkt aantal toeschouwers toe te kunnen laten.