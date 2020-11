Nog vier van de dertien verdachten vast na gewapende woningoverval in Vreewijk

Vier verdachten zitten nog vast naar aanleiding van de gewapende woningoverval die zaterdagavond plaatsvond aan de Meiland in het Rotterdamse Vreewijk. Acht verdachten zijn door de politie heengezonden in afwachting van verder onderzoek.

De politie hield naar aanleiding van de woningoverval in totaal dertien verdachten aan. Eén van hen bleek na onderzoek niets met de zaak te maken te hebben. Twee verdachten raakten gewond bij de aanhoudingen, zij liggen nog in het ziekenhuis maar zijn buiten levensgevaar. Tijdens het onderzoek na de aanhoudingen zijn vier vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen. Dat er vuurwapens in het huis lagen, was voor de politie reden om iedereen op dat moment aanwezig in de woning aan te houden.

De bewoonster werd bij de woningoverval bedreigd met een vuurwapen. Dat zorgde voor een politie-inzet van tientallen auto's, speciale diensten en een politiehelikopter. Volgens de politie schoot één van de agenten vanwege de dreigende situatie op één van de verdachten. Ook een andere verdachte raakte gewond bij de aanhoudingen.