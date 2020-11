Verdachten liquidatie Rotterdammer ontkennen betrokkenheid

Vier verdachten van een liquidatie in Rotterdam Kralingen in oktober 2018 zeggen er niets mee te maken hebben. Bij de schietpartij kwam de 64-jarige Moon Tong Choi om het leven.

De Rotterdammer van Chinese afkomst werd in zijn auto beschoten vanaf een scooter, die langszij kwam rijden. Dat gebeurde op de Willem Ruyslaan in Rotterdam. De kogels vlogen ook door een bestelbusje dat achter de auto van Choi stond. De bestuurder overleefde ternauwernood.



De schutter reed door, verloor zijn helm, botste aan het eind van de Oudedijk op een auto maar wist te ontkomen.

Op de helm werd DNA gevonden van Christopher N.(25). Volgens justitie is hij ook te zien op camerabeelden van een dag ervoor: een zogeheten voorverkenning bij het plaats delict.

Er is meer bewijs. Op de tablet van N. was gezocht op scooters én op informatie over Choi. En Christopher N. ging de volgende dag met flink wat geld op zak dure zonnebrillen aanschaffen. De ‘zonnebrillenverkopers’ hebben verklaringen afgelegd: N. zou het hebben gehad over een incident met Chinezen. En hij liep mank en had geschaafde handen.

De verdachte zelf ontkent dat hij dat heeft gezegd. Die tablet? Daar zaten zoveel mensen op. De scooter? Die was van hem, stond op naam van Jouhani B.(24) en was bovendien gestolen. Dus, vroeg de rechter, was de schutter misschien heel iemand anders, die dan toevallig wel uw helm ophad? “Ik weet het ook niet. Ik heb hier niets mee te maken.”

Dat zei ook Jouhani B. Op aandrang van N. had hij aangifte gedaan dat de bewuste scooter was gestolen. Meer niet.

Een belangrijke vraag is natuurlijk: wat zit hier nu achter? Justitie denkt dat Sun L.(30) mogelijk afwilde van Moon Tong Choi, zijn oom. Hij zou namelijk een groot geldbedrag van zijn oom in Hong Kong hebben vergokt.

De verdachte zei dat hij werkte voor Choi. “Ik tolkte bij de drugszaken van hem. Ik verdiende er goed mee.”

Belangrijkste bewijs tegen L. is dat diens telefoon werd gevonden bij de gecrashte scooter van de schutter. Op die telefoon stonden een foto, het kenteken en het adres van Choi.

Sun L. wilde er niets over zeggen.



De vierde verdachte is Jin X.(32) Hij zou de schutter hebben geregeld. X. kende Christopher N. omdat hij destijds een relatie had met diens zus. Maar ook Jin X. zegt niets met de liquidatie te maken te hebben.

Maandag gaat de rechtszaak verder in Rotterdam, dan komt justitie onder meer met de strafeis.

Het proces werd via Skype op afstand gevolgd door familie van het slachtoffer in Hong Kong en Zwitserland.

De vrouw van Moon Tong Choi maakte dinsdag in haar voorgelezen verklaring duidelijk dat zij niet twijfelt aan de schuld van de vier verdachten. “De daders zijn hebzuchtige demonen.”