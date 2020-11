Duitse vervoerder geraakt door storing bij Kijfhoek: 'De problemen hadden niet op een slechter moment kunnen komen'

Op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht zijn problemen met het spoor. Na werkzaamheden is de zogeheten hoofdrailrem kapot gegaan en vooral het Duitse DB Cargo is daar flink de dupe van. "Net als bedrijven als PostNL en koeriersbedrijven, zitten ook wij nu met een eindejaarsrush", aldus een woordvoerder. "De problemen konden niet op een slechter moment komen."

DB Cargo, het voormalige DB Schenker, is het enige bedrijf dat op grote schaal gebruik maakt van Kijfhoek. Op het rangeerterrein worden treinen samengesteld, die vervolgens naar een groot deel van Europa rijden. Wagons worden op een heuvel gezet en rijden daarna (na een klein duwtje) automatisch naar de plek waar ze moeten zijn.

"Een trein samenstellen kost op zo'n manier maar twintig minuten", legt Jelle Rebbers uit. "Maar door de technische problemen kost het nu zeker een uur. Je moet nu met een locomotief een wagon halen, naar de goede plek rijden en dan weer terug voor de volgende wagon. Dat kost zeker een uur per trein."

Werkzaamheden

Omdat het huidige rangeerterrein stamt uit de jaren '90 wordt een deel van het terrein vervangen. Zo werd er vorige week gewerkt aan de belangrijkste hoofdrailrem, die de wagons moet afremmen. Na die werkzaamheden bleek dat de rem niet goed meer werkte. Er is nog een tweede hoofdrailrem, zegt ProRail, maar de rangeercapaciteit is nu gehalveerd.

DB Cargo schat in dat er nu op ongeveer zestig procent van de capaciteit wordt gewerkt. "En een vertraging van 24 uur is zo opgelopen", gaat Rebbers verder. "Daardoor loopt het ook op andere plekken vast. En precies nu er veel vraag is naar onze diensten. Het is echt heel ongelukkig." Op Kijfhoek worden bulkwagons samengevoegd met goederen als staal, papier en chemische producten.

Onduidelijkheid

Het grote probleem is ook nog dat niemand precies kan inschatten hoe lang het gaat duren voordat Kijfhoek weer volledig beschikbaar is.

ProRail zelf zegt dat ze de overlast betreuren. Er wordt uitgebreid gesproken tussen ProRail en DB Cargo.

Hoe groot de financiële schade voor DB Cargo is door de storing, kon de woordvoerder niet zeggen.