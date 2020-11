Besmetting met het coronavirus gaat meestal via mens op dier, maar niet altijd

Het coronavirus raakt niet alleen mensen, ook huisdieren kunnen besmet worden met het virus. De besmetting lijkt vaker van mens op huisdier over te gaan in plaats van andersom. "Er zijn nog geen gevallen bekend dat besmette gezelschapsdieren ook mensen besmet hebben", vertelt dierenarts John de Deugd. Toch wil dat niet zeggen dat besmetting van dier op mens onmogelijk is.

"We weten dat er gevallen bekend zijn van zieke honden, katten en nertsen, waarbij het meestal ook zo is dat de eigenaar positief getest is. De overdracht van het virus is daarbij meestal van mens op dier gegaan. Ook fretten, konijnen en hamsters kunnen besmet raken. Toch is besmetting van dier op mens wel mogelijk. "Zoals bij de nertsenbedrijven in Brabant". Daar is de besmetting bijvoorbeeld wel van dier op mens gegaan.

Volgens Wim van der Poel, professor aan de Universiteit van Wageningen, is er wel een verklaring dat bepaalde diersoorten wel mensen besmetten en anderen niet. "Corona is een luchtwegvirus en moet in principe via de luchtwegen binnenkomen." Daarbij is het belangrijk of een diersoort het virus door kan geven. Sommige dieren hoesten het weer uit en anderen niet, of worden niet geïnfecteerd.

Kunnen katten mensen besmetten?

Dat is dus per dier verschillend. Een heleboel factoren spelen daarbij een rol. Drie vragen moeten daar steeds bij gesteld worden. "Wordt de diersoort geïnfecteerd? Scheiden ze het uit en in welke hoeveelheden? En: komen mensen daar ook mee in contact?"

Theoretisch gezien zouden katten ook mensen kunnen besmetten met het coronavirus. "We weten niet helemaal zeker dat het echt niet kan", zegt Van der Poel. Of een kat het virus kan doorgeven, wordt nog onderzocht. "Van honden weten we dat ze soms wel geïnfecteerd worden, maar ze scheiden het niet uit." Nertsen en fretten doen dat bijvoorbeeld wel.

Risico op besmetting verkleinen

Hoe verklein je het risico op besmetting tussen mens en huisdier? Natuurlijk is een goede hygiëne van belang, vertelt De Deugd. Daarnaast is het verstandig om intensief contact met je hond of kat te vermijden als je positief getest bent op het coronavirus. "Dus niet veelvuldig knuffelen enzo".

Als je zelf ziek bent en je dier is ook ziek, dan zou het kunnen dat jij je dier besmet hebt. "Dan is het verstandig om zo weinig mogelijk naar buiten te gaan met je dier. Bij katten gaat dat wel, honden moet je af en toe uitlaten". aldus De Deugd. Laat ze in ieder geval niet los lopen en laat de dieren geen contact hebben met anderen, is dan het advies.

Uiteindelijk is het coronavirus wel van dier op mens doorgegeven. Het virus komt van oorsprong voor bij een Chinese vleermuissoort, maar vleermuizen hebben waarschijnlijk nooit mensen geïnfecteerd. "De route die het virus heeft afgelegd naar mensen is nog onbekend. Er heeft zeer waarschijnlijk een gastheer tussen gezeten, maar we weten niet welk dier", besluit professor Van der Poel.