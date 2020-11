Vrouw (80) uit Poortugaal half jaar de cel in voor omkoping

Een 80-jarige vrouw uit Poortugaal is samen met haar zus (81) veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf. De zussen probeerden een slachtoffer in een Nepalese zedenzaak om te kopen. De verdachte in die zaak was de broer van de zussen.

De broer, een voormalig kinderpsychiater, is door het hof in Nepal veroordeeld tot zeven jaar cel vanwege kindermisbruik en bezit van kinderporno. Die straf werd in hoger beroep ten gevolge van een wetswijziging in Nepal veel lager, namelijk achttien maanden celstraf. Daarna is hij het land uitgezet.

Eén van de zussen is afgereisd naar Nepal, waarna slachtoffers in de zaak benaderd zijn om hun verklaringen te veranderen. De andere zus is later ook naar Nepal afgereisd, waar ze hun broer in de gevangenis bezochten en spraken met advocaten. Uit gesprekken via WhatsApp en mailcontact blijkt dat zij contact hadden met de familie van het slachtoffer en dat de vader van het slachtoffer geld zou willen.

Het Nepalese gezin zou 60.000 dollar hebben gevraagd in ruil voor intrekking van afgelegde verklaringen. De zussen achtten dat bedrag te hoog en gingen in onderhandeling.

Daarnaast zou een aantal sporttassen verstopt zijn waar belastend materiaal in zat dat kon worden gelinkt aan de broer van de zussen. Het gaat daarbij onder andere om mailberichten en kinderporno.

De rechtbank vindt dat de zussen een grens hebben overschreden door met een slachtoffer zijn familie te spreken over de strafzaak en hun een groot geldbedrag aan te bieden. De officier van justitie eiste een jaar celstraf tegen de zussen. Alleen het feit dat de zussen al op hoge leeftijd zijn, is voor de rechtbank reden om af te wijken van de eis.