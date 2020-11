Politie pakt man die nog zeven jaar de cel in moet

De politie heeft vrijdag een man opgepakt in Rotterdam-West, die nog zeven jaar cel open had staan vanwege drugssmokkel. Bij zijn aanhouding bleek hij een geladen vuurwapen in zijn broeksband te hebben.

De man werd herkend door een agent van de politie Rotterdam-Delfshaven op het Mathenesserplein. Hij stond bekend als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en vluchtte weg in een snelle Audi. Op de Nicolaas Beetstraat is de man even later aangehouden. Daarbij hebben agenten hun wapen getrokken, maar geen waarschuwingsschot gelost. Bij de aanhouding had de man een geladen vuurwapen in zijn broeksband zitten.

De man was eerder tot zeven jaar cel veroordeeld, voor de invoer van ruim 1.600 kilo cocaïne. Hij is overgebracht naar de gevangenis.



