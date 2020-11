Rotterdamse anti-discriminatiebureau Radar in financiële problemen

Het Rotterdamse anti-discriminatiebureau Radar zit in de financiële problemen. Het tekort voor dit jaar is groter dan de reserves kunnen dragen, schrijft het bestuur.

Volgens het bureau is iedereen erg tevreden over de dienstverlening van Radar rondom de aanpak van discriminatie. Dat heeft geleid tot een sterke groei van de organisatie. Toch constateert het bureau dat er minder oog is geweest voor de bedrijfsvoering. In combinatie met de gevolgen van de coronacrisis heeft dat geleid tot financiële problemen. Het bestuur kan daardoor geen sluitende begroting presenteren.

Een extern bureau gaat nu kijken hoe de financiële tekorten zijn ontstaan en hoe die kunnen worden opgelost. Daar moet over een maand meer duidelijkheid over komen.