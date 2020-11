Ex-gedetineerden gaan de muziek in: niet opscheppen over geld, maar rappen over eerlijke verhalen

Mihai loopt al een tijdje rond in de muziekwereld. Hij werkte samen met de overleden rapper Feis en internationaal doorgebroken artiesten als zangeres Sevdaliza en Mr. Probz, waarvoor hij als producer een aandeel had in de internationale hit Waves.

Het idee om een label te beginnen voor ex-gedetineerden ontstond samen met Skaffa, mede-oprichter van het label. Toen Skaffa in de gevangenis zat, maakten ze een nummer dat veel views kreeg. Mihai: "Skaffa zei tegen me dat als ik dit voor hem kan doen, kunnen we dat ook voor andere ex-gedetineerden doen."

De doelgroep met wie hij werkt, heeft al veel potentie laten zien, vindt Mihai. "Criminelen zijn de beste zakenmannen die er bestaan. Ze kunnen makkelijk geld maken van een fout product. Wij veranderen dat product, we geven ze een liedje, een toekomstplan. En de opdracht: ga dat maar verkopen."

'Ik ben niet meer boos'

De 21-jarige Neville is één van de eerste artiesten. Hij kent Skaffa uit de gevangenis. Ze zaten naast elkaar in de isoleercel. Neville is nu een half jaar vrij en sindsdien maakte hij al vier nummers.

Het werken aan teksten over zijn leven werkt therapeutisch en heeft hem veranderd, vertelt hij in de studio waar hij bezig is met een nieuw nummer. "Ik was altijd boos, nu ben ik niet meer boos. Het geeft me ook motivatie omdat ik iets doe wat ik leuk vind. Dat heb ik nooit echt gehad."

Het proces van liedjes schrijven en opnemen is belangrijk, vindt Mihai. Het is een vorm van reflectie en het doel is een nieuw toekomstperspectief. Daarbij is het ook belangrijk dat ze leren hoe ze moeten omgaan met afspraken maken en nakomen, vertelt Mihai. "Hoe profileer je jezelf naar de buitenwereld."

De beste manier om dat te doen is volgens Mihai met het vertellen van hun verhaal. "Ze kunnen op deze manier hun verhaal kwijt dat ze bij instanties niet kwijt kunnen." Daarbij is het belangrijk dat ze zich niet laten afleiden door zaken die er niet toe doen.

"Wij tolereren geen rappers die rappen over geld en designerkleren. Dat interesseert ons niet. Wij willen hun échte verhaal horen. Ze moeten in hun nummer hun verhaal vertellen. Dan kom je er ook achter waarom ze sommige keuzes maakten."

Justitie

Neville kwam al op jonge leeftijd in aanraking met justitie. Sindsdien zag hij een lange rij maatschappelijk werkers, reclasseringsambtenaren en voogden passeren. "Mijn moeder had er niet eens meer wat over te zeggen. Ik heb veel therapie gehad in mijn leven. Je doet de gekste dingen met die mensen, zonder dat het helpt. Dit werkt wel. Ik ben nu veel rustiger en relaxter geworden. De instanties wilden me altijd helpen, maar dat is nooit gelukt. Ik kreeg geen connectie met ze."

Met Mihai en Skaffa van ISO Records is dat voor het eerst anders. "Ze benaderen me als familie. Ze helpen mij om op het rechte pad te blijven. Dit is mijn steunpilaar. Ik hoef geen rapper te worden. Ik wil iets van mijn leven maken, en ik wil dat mijn moeder trots op me is."