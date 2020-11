Wek- en weerbericht: woensdag 25 november

Eerst het weer: Vandaag schijnt de zon en zijn er sluierwolken. In de loop van de middag komt er vanuit het noordwesten meer bewolking opzetten. Het blijft droog en de zuidenwind ruimt naar het zuidwesten en waait matig. Het wordt in de middag ongeveer 10 graden.

Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en gaat er vanuit het westen wat lichte regen vallen. Het koelt af naar 8 of 9 graden en er staat een zwakke zuidwestenwind.

De vooruitzichten voor de komende dagen lees je hier .

Het nieuws van dinsdagavond/-nacht

- Hulpdiensten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag massaal uitgerukt naar de containerterminal van ECT op de Maasvlakte. Daar zou een schip aanmeren waar mogelijk verstekelingen aan boord waren. Uiteindelijk is niemand aangetroffen.

- Een 80-jarige vrouw uit Poortugaal is samen met haar zus (81) veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf . De zussen probeerden een slachtoffer in een Nepalese zedenzaak om te kopen. De verdachte in die zaak was de broer van de zussen.

- Bij de inval afgelopen weekend in Rotterdam-Vreewijk na een gewapende woningoverval, heeft de politie 84 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs is aangetroffen in de auto van één van de verdachten. Volgens justitie heeft de hoeveelheid cocaïne een straatwaarde van 2,1 miljoen euro.

Dit kun je vandaag verwachten

- Het is vandaag de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Onder de naam 'Orange the World' worden in binnen- en buitenland allerlei gebouwen oranje verlicht. In Rotterdam gaat het om de Erasmusbrug en Euromast.

- Suriname werd op 25 november 1975 onafhankelijk verklaard. Vandaag 45 jaar geleden dus. Een grote viering in de regio zit er dit jaar vanwege het coronavirus niet in, maar online wordt hier wel bij stilgestaan. PvdA-raadslid Narsingh Balwantsingh vertelt hier op Radio Rijnmond rond 07:45 uur meer over.

