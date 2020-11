13-jarige jongen draagt mes met lemmet van 20 centimeter bij zich

De politie in Capelle aan den IJssel heeft dinsdagmiddag een 13-jarige jongen opgepakt. Hij had een mes bij zich, waarvan het lemmet alleen al twintig centimeter lang is.

Een getuige zag hoe de 13-jarige op het Stadsplein in Capelle onenigheid had met een andere jongen. De melder zag toen ook het grote mes en schakelde de hulpdiensten in.

De politie kon niet veel later in de directe omgeving de 13-jarige jongen aanhouden. De andere jongen, een 14-jarige uit Capelle aan den IJssel, heeft aangifte gedaan. De politie doet nog verder onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden.

Op sociale media wordt verbolgen gereageerd op deze vondst bij een jongen van 13 jaar.



Het in bezit hebben van messen en messengeweld onder jongeren is al langer een probleem. Eerder deze maand konden mensen ongestraft hun messen inleveren tijdens een speciale actie in Spijkenisse, om het aantal jongeren dat rondloopt met een steekwapen terug te dringen.