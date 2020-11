Gewonden bij ongeluk op N209 bij Bleiswijk, weg tot 09:00 uur dicht

Bij een ongeluk op de N209 in Bleiswijk zijn woensdagochtend twee mensen gewond geraakt. Eén van de gewonden zat bekneld, zo laat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 06:10 uur, ter hoogte van het tankstation. Daarbij waren drie auto's betrokken.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De weg is momenteel dicht in beide richtingen. Bussen op lijn 170 en 173 worden omgeleid. De haltes Hoekeindsebrug en Hoekeindseweg zijn daardoor vervallen.

De weg blijft tot ongeveer 09:00 uur dicht, verwacht Rijkswaterstaat