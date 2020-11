Feyenoord met twintig spelers vertrokken naar Moskou

Zoals Dick Advocaat dinsdag op zijn persconferentie al aangaf, zit Jens Toornstra bij de selectie, maar is het nog niet duidelijk of de middenvelder ook kan spelen. Hij werd zondag tegen Fortuna Sittard voortijdig gewisseld met hamstringklachten.

Ook Justin Bijlow, Leroy Fer en Róbert Bozeník stapten woensdagochtend aan boord van het toestel waarmee Feyenoord naar Moskou vliegt. Het drietal is nog enige tijd uit de roulatie met een blessure, maar reist toch mee voor de morele ondersteuning van hun teamgenoten.

Hieronder de namen van de spelers die tot de wedstrijdselectie behoren.

Indien de weersomstandigheden het toelaten – in Moskou wordt sneeuw verwacht en ligt de temperatuur rond het vriespunt – traint Feyenoord woensdag na aankomst in het stadion van CSKA. De training begint rond 17:00 uur Nederlandse tijd (in Rusland is het twee uur later).

Bekijk hieronder de gehele selectie van Feyenoord voor het uitduel bij CSKA Moskou.

Nick Marsman

Rámon ten Hove

Thijs Jansen

Bart Nieuwkoop

Lutsharel Geertruida

Marcos Senesi

Eric Botteghin

Uros Spajic

George Johnston

Jordy Wehrmann

Jens Toornstra

Mark Diemers

Orkun Kökcü

João Teixeira

Bryan Linssen

Steven Berghuis

Nicolai Jørgensen

Luciano Narsingh

Naoufal Bannis

Dylan Vente