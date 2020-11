Schooldirecteur vindt langere kerstvakantie een slecht idee, 'vooral voor examenkandidaten'

De directeur van Wolfert van Borselen in Rotterdam is vooral bang voor leerachterstanden, zeker voor examenkandidaten. "Voor examens moet je een juiste focus hebben. Die wordt minder als je nog een week vrij hebt." Fens heeft er een voetbalmetafoor voor gevonden. "Het is alsof Feyenoord een belangrijke wedstrijd heeft, maar niet weet wanneer deze gespeeld wordt en of het wel doorgaat."

Hoewel het zijn voorkeur niet heeft, snapt Fens de gedachtegang van het OMT voor een week langer vakantie. "Ik praat veel met docenten en leerlingen. Veel van hen zijn toe aan vakantie. Ze zijn moe of voelen zich angstig of onzeker over de situatie op school."

Snel besluit

Maar als de directeur de balans opmaakt, geven de nadelen de doorslag bij zijn gevoel over eventueel een week langer vakantie. "Ik hoor ook van veel leerlingen dat zij zich zorgen maken om achterstanden."

Het belangrijkste volgens Fens is dat er snel een keuze wordt gemaakt. "Er worden vaak ideeën gedropt en dat kan voor verwarring zorgen. We zijn gebaat bij een snel besluit om iedereen voor te bereiden. Naar mate de tijd verstrijkt, neemt de onzekerheid toe. We kunnen dan afspraken maken over examens en leerlingen voorbereiden op belangrijke toetsweken."

Online lessen worden alleen als noodoplossing gegeven. "Deze lessen kunnen werken, maar er zijn nadelen. Er wordt gewoon ingeboekt op kwaliteit," zegt Fens.