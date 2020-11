Geweld tegen vrouwen: Rotterdam kleurt oranje

De Erasmusbrug, Euromast, Ahoy en de Hofpleinfontein kleuren woensdagavond oranje in het kader van de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Onder de naam 'Orange the World' worden in binnen- en buitenland allerlei gebouwen verlicht om hier bij stil te staan. Ook de Mevlanamoskee en Laurenskerk doen mee.

De aandacht voor dit thema is volgens Shantie Singh, schrijfster, theatermaakster en creatief bestuurskundige bij de gemeente Rotterdam hard nodig. "Ieder jaar zijn in Nederland zeker tienduizenden vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. Om de tien dagen sterft een vrouw aan de gevolgen hiervan", legt ze uit. "Als een vrouw wordt gedood, is de dader vaak de partner of ex-partner. Dat is in Rotterdam niet anders. Dat zijn cijfers die ons aan het denken zetten."

Het is een thema wat haar al lang en diep raakt, ook al heeft ze er zelf gelukkig geen ervaringen mee. "Maar het laat me niet onberoerd. Ik kan het niet loslaten. Het komt overal voor, in alle lagen. We hebben soms bepaalde beelden in ons hoofd van slachtoffers en dan denken we misschien niet aan hoogopgeleide vrouwen, maar ook daar komt het voor. Het is een enge gedachte."

Oranje vlaggen

De gemeente Rotterdam, Dona Daria, Veilig Thuis en Zonta Rotterdam staan woensdag uitgebreid stil bij deze dag. Op de Boompjes hangen 33 oranje vlaggen en wethouder Wijbenga hijst om 17:00 uur de Stop-Geweld-Tegen-Vrouwen-hoofdvlag. De kleur oranje staat voor een nieuwe dageraad; een nieuwe dag zonder geweld tegen vrouwen.

Ook bij het Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland zijn oranje vlaggen zichtbaar. Verder is er een online programma over geweld tegen vrouwen, met verschillende sprekers. Singh is daarbij dagvoorzitter. "Daarbij komt een ervaringsdeskundige aan het woord, die ingaat op het specifieke lot van hoogopgeleide vrouwen."

Als het donker wordt, zal 'Orange the World' het meest zichtbaar worden. "Er zullen dit jaar meer gebouwen dan de jaren ervoor zijn die oranje kleuren. Daar kijk ik naar uit."