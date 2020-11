Drommmels, drommels: Baron krijgt minder geld van Bassie en Adriaan

Bassie en Adriaan moeten vijftienduizend euro betalen aan vijf acteurs, die hebben meegespeeld in de tv-series over de bekende clown en acrobaat. De acteurs, onder wie de Baron, zeggen dat ze nog geld krijgen voor de videobanden en dvd's die zijn uitgebracht.

Bas en Aad van Toor hebben aangegeven dat er in de periode van februari 2002 tot mei 2015 bijna een miljoen euro is omgezet met de verkoop van dvd's en videobanden. De twee namen begin jaren negentig de rechten over van producent Joop van den Ende. Sindsdien verzuimde het Vlaardingse tv-duo om de acteurs te betalen voor hun aandeel in de producties.

De acteurs hebben berekend dat ze samen 180-duizend euro zijn misgelopen. Maar de rechtbank in Rotterdam ontkent dat. Zo schrijft de rechter dat de andere acteurs onvoldoende hebben betwist dat de bijrollen van de Baron en zijn handlangers in de tv-series een zeer onderschikte rol hadden ten opzichte van de twee hoofdrollen.

Hij brengt het verschuldigde bedrag daarom terug tot vijftienduizend euro. Daar komt nog wel rente over de eerdergenoemde dertien jaar bovenop.